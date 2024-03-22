Türkiye, Moskova'da düzenlenen terör saldırısını kınadı
Türkiye, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 23:49, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 23:50
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz."
Söz konusu terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.