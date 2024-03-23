İstanbul'da trafik kazasında polis memuru şehit oldu

Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'nde dün akşam yunus ekibinin virajı alamaması üzerine meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Yaralı polislerden Furkan Bor, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Furkan Bor, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan diğer polis memurumuz Faruk Furkan Keleş'in tedavisi sürmekte olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Şehit polis memuru Furkan Bor için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde saat 10.30'da resmi tören düzenlenecek.

Bakan Yerlikaya'dan taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Şişli İlçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Furkan Bor için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Bor'un seyir halindeyken yunus ekibinin geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu hatırlattı.

Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.