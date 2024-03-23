Muğlada'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem saat 07.56'da kaydedildi.

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