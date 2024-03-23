Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Anadolu'nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Mart 2024 11:00, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 10:59
Hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Çığ tehlikesi uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.