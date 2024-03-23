Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2024 10:55, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 11:14
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadesi kullanıldı.