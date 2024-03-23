İstanbul'da baraj doluluk oranları yüz güldürdü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından güncel baraj doluluk oranları açıklandı. 23 Mart 2024 itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı yüzde 80'i aştı.

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 89.54 ile Elmalı Barajı oldu. Sazlıdere barajı yüzde 59.35'lik doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

İSKİ'nin verilerine göre, 23 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli Barajı 88.95

Darlık Barajı 86.35

Elmalı Barajı 89.54

Terkos Barajı 82.46

Alibey Barajı 70.49

Büyükçekmece Barajı 75.84

Sazlıdere Barajı 59.35

Istrancalar Barajı 65.45

Kazandere Barajı 75.91

Pabuçdere Barajı 74.67