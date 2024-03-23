Çetinler suç örgütü soruşturmasında 63 tutuklama

Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Maltepe'de farklı kod isimler kullanarak "öldürme, yaralama, iş yeri kurşunlama, yağma, uyuşturucu madde satışı" gibi suçlar işledikleri ve "Çetinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.

Başsavcılık talimatıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 75 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen zanlılardan 30'unun cezaevinde olduğu, 2'sinin ise askerlik yaptığını tespit edip işlem uyguladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 180 gram Metamfetamin maddesi, 182,5 gram Esrar maddesi, 20 adet fişeklenmiş Esrar maddesi, 67 gram Sentetik Kannobioid (Bonzai) maddesi, 13 adet Sentetik ecza hap, 5 gram kokain maddesi, 1 adet Ecstasy hap, 2 adet grender öğütücü, 5 adet tabanca, 73 adet 7*65 fişek, 42 adet 9*19 fişek, 1 adet 45 calibre fişek, 5 adet şarjör, 1 adet hassas terazi 161 bin 370 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürülen ve başsavcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 67'si tutuklama, 7'si ise adli kontrol tedbirleri hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 63'ünün tutuklanmasına, 11'inin de adli kontrol tedbiri hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Gözaltındaki bazı şüphelilerin de emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

Operasyonu İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurmuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 Mart'ta sosyal medya hesabından söz konusu operasyonla ilgili paylaşımda bulunmuştu.

Bakan Yerlikaya, "İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen Mahzen-15 operasyonlarıyla 'Çetinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiği ve şüphelilerin gözaltına alındığı" bilgisini paylaşmıştı.