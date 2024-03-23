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Ticaret Bakanlığı: 922 milyon lira değerinde kaçakçılık önlendi

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu yaklaşık 922 milyon lira değerinde uyuşturucu, gümrük kaçağı altın, sigara, yedek parça ve eşya ele geçirildiğini açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Mart 2024 13:43, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 13:40
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Ticaret Bakanlığı: 922 milyon lira değerinde kaçakçılık önlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerince, mart ayının ilk haftasında yapılan çalışmalarda yolcu ve kargo eşyası içerisine gizlenmiş, yaklaşık 34 milyon lira değerinde, 49 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, Kapıköy, Dereköy, Kapıkule Gümrük Kapıları ile İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik risk analizleri ve araç, yolcu kontrolleri kapsamında, piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira tutarında 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 BİN 326 YEDEK PARÇA ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli üzerinden Türkiye'ye getirilen iki konteyner, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Şüpheli yoğunluklar gözlemlenmesi üzerine fiziki arama işlemi gerçekleştirildi. Naylon poşetlere konulmuş, çeşitli markalara ait hava yastığı, ekran, far, gösterge paneli, beyin olmak üzere toplamda, 4 bin 203 otomotiv yedek parçası ele geçirildi.

Yine Kocaeli'de, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan risk analizi çalışmalarında şüpheli olarak değerlendirilen bir konteyner mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucu X-Ray tarama sistemine sevk edilerek fiziki aramaya tabi tutulan konteynerde, yasal yükün içerisine gizlenmiş halde, ikinci el 123 oto motor parçası ele geçirildi. Kocaeli'de yapılan çalışmada toplamda 90 milyon lira değerinde gümrük kaçağı yedek parça ele geçirildi.

10,5 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA YAKALANDI

Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında bir TIR mercek altına alındı. X-Ray tarama sisteminde şüpheli yoğunluklar gözlenmesi üzerine detaylı arama işlemi gerçekleştirildi. Araçta yasal yükün arasına gizlenmiş halde 15 bin elektronik sigara, 40 kulaklık, 10 telsiz ve 3 püskürtme tabancası ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 10 milyon 500 bin lira olduğu tespit edildi.

KERESTE İÇERİSİNDE KAÇAK SİGARA YAKALANDI

Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi çalışmaları sonucu Pendik Limanı'na gelen bir araç mercek altına alındı. X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen araçtan çıkan kerestelerin bir kısmının diğerlerinden daha uzun olduğu tespit edildi. Keresteler kesilerek açıldı. Kereste içerisinin paket sigaralarla doldurulduğu tespit edildi. 7 milyon 125 bin lira değerinde toplam 125 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

700 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

2024 yılı ilk çeyreğinde kaçak altın yakalamalarında değer bakımından bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2598 oranında bir artış yaşandı. Bu doğrultuda, söz konusu dönemde yaklaşık değeri 700 milyon lira olan yaklaşık 364 kilogram ağırlığında kaçak altın ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde yaklaşık 922 milyon lira değerinde kaçakçılık önlendi.

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