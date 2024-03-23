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Turgut Altınok'tan emeklilere 5 bin lira vaadine ilişkin açıklama

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, emeklilere 5 bin lira ödeme vaadine ilişkin, "Şu an büyükşehir belediyesi bütçesinin yüzde 4'ünü sosyal desteklere veriyor. Biz bunu yüzde 10-12'lere çıkaracağız." dedi. Altınok, CHP'li büyükşehir belediyesine Ankara'nın kaynaklarının düzgün kullanılmadığı eleştirisinde bulundu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Mart 2024 14:11, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 14:13
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Turgut Altınok'tan emeklilere 5 bin lira vaadine ilişkin açıklama

Yerel seçime 8 gün kaldı. Partilerin seçim kampanyaları devam ediyor.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, NTV yayınında Ahmet Örsoğlu'nun sorularını yanıtladı.

EN BÜYÜK PROBLEM TRAFİK VE ULAŞIM

Ankara'da ciddi bir trafik ve ulaşım problemi olduğunu anlatan Turgut Altınok, "Otobüsler balık istifi gibi. Vatandaşlarımız ulaşım probleminin çözülmesini istiyor." dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Başkentte kentsel dönüşüm talebinin de olduğunu söyleyen Altınok, "Ankara'da kaldırımlar kırık ve dökük. Kızılay'da dahi kaldırımlar kırık dökük. Ankara hakkını istiyor, hak ettiği hizmeti istiyor." ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERE 5 BİN LİRA ÖDEME

Altınok'a seçim vaatlerinden olan emeklilere 5 bin lira ödeme sözü de soruldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden sosyal yardımlar için yüzde 4'lük bir pay ayırdığını söyleyen Altınok, "Biz bunu yüzde 10-12'ye çıkaracağız." dedi.

Altınok, "Ankara'nın kaynaklarını düzgün kullanmama problemi var." dedi.

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