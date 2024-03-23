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Kiracı 1 odayı 5 kişiye kiraladı: İstanbul'da 50 Euro'ya yer yatağı

İstanbul Avcılar'da ev sahibi Aysan Uzun, 4 bin lira kira bedeli aldığı kiracısının ev kişi başı 50 Euro karşılığında başkalarına kiraladığını iddia etti. Uzun'un görüntülediği evde çok sayıda yer yatağı olduğu görüldü. Ev sahibi, yabancı uyruklu kiracısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Mart 2024 14:49, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 14:51
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Kiracı 1 odayı 5 kişiye kiraladı: İstanbul'da 50 Euro'ya yer yatağı

Aysan Uzun, Avcılar'daki Cihangir Mahallesi'nde bulunan evini, geçen yıl temmuz ayında 4 bin lira karşılığında M.A. isimli kişiye bir yıllığına kiraladı.

İddiaya göre, Filistin uyruklu kiracı M.A., eve yerleştikten kısa süre sonra 2 oda 1 salonu bulunan dairenin odalarından birini yabancı uyruklu 5 kişiye ev sahibinin haberi olmadan kiraladı.

Kaldığı odanın kapısını kilitleyen M.A., 50'şer Euro aldığı kiracılarını aynı odaya yerleştirdi.

Evin bir odasına 5 yatak koyan kiracı, ev sahibine 4 bin lira ödeme yapmasına rağmen eve aldığı her kişiden 50 Euro kira bedeli istedi.

Evinin son halini gören ve bu şekilde kiraya verildiğini öğrenen ev sahibi, çareyi evini satışa çıkarmakta buldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kiracısından şikayetçi olan ev sahibi Uzun, "Ucuz bir fiyata verdim. Depozito almadım. Yıkım olacak diye pek önemsemedim daha doğrusu, 3-5 ayda çıkarlar diye. Yıkım olmayınca, vazgeçilince de kendileri çıkmamakta ısrar ettiler. Çünkü kontrat yapmıştık. Ama ben kiraya verdiğim kişiyi bir daha hiç göremedim, gittiğimizde hep başka kişiler vardı 8 kişi, 10 kişi. Ama en sonunda öğrendik ki kira için benimle kontrat yapan kişi, benim adıma evi kullanmış." dedi.

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