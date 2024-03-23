Erdoğan'dan açıkladı: Ankara'ya yeni metro geliyor

Yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan sözlerine Moskova'daki terör saldırısını kınayarak başladı. Erdoğan, "Terör kimden gelirse, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı, kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını paylaşıyoruz" dedi. Erdoğan, miting alanında 200 bin kişinin olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Moskova'daki bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı, kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını paylaşıyoruz.

Sordum, Ankara mitinginde katılım ne kadar? 200 bin dediler. Demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek. Ankara'nın milli mücadelenin ardından başkent olması öyle birilerinin iddia ettiği gibi tesadüf eseri değildir. Tarihinin her döneminde Ankara şehir kimliğini muhafaza etmiş bir yerdir. Ankara bir bozkır kasabasıydı diyerek şehri küçümseyenler, gerisindeki parıltılı geçmişten habersizler. Ankara ahilerinin mücadelesi bile tek başına bu şehri tarihte seçkin bir yere taşımaya yeter.

Burayı, bu millet bahçesini kim yaptı. Murat Kurum kardeşimiz bakanken yaptı. Şimdi Murat Kurum nerede? İstanbul'da. İstanbul'u kazanmak Murat kardeşimize de yakışır. Keçiören'de Turgut Altınok kardeşimiz birçok eserleri ile oraya damgasını vurdu.

Cumhuriyetimizin 100. yılına atıfla hazırladığımız 2023 hedeflerimizi Ankara ile birlikte fiiliyata geçirdik. Burada aynı azmi şu katılımla görüyorum. Aynı Ankara, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Bizimle yol yürüyeceğinize inanıyorum. Bunun için söz veriyor musunuz? Söz mü? Ankara yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel karşımıza çıksa yıkar geçeriz. Ankara'yı bilmek, anlamak, sevmek elbette önemli ama asıl mühim olan Ankara'yı tüm vasıflarına uygun eser ve hizmetlerle donatmaktır. Mevcut belediye başkanı 5 yılda siz Ankaralılar olarak ne yaptı ya? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur. Bu CHP'nin pratiğidir. Bundan başkasını bunlar yapamaz. İstanbul'da da öyleydi. Onlardan devraldık.

"Ankara daha fazla yavaşlamayı kaldıramaz"

Ankara da öyle. Bunlardan artık kurtulalım. 5 yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli. Ankara'yı başkentlik sıfatına uygun, hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir. 31 Mart akşamı bu işin hakkını verelim. Burası hiçbir şey yapmayarak, üstüne bir de bununla övünerek idare edilecek bir şehir değildir. Ankara daha fazla yavaşlamayı kaldıramaz. Nedir bu yavaşlardan çektiğimiz. Sandıkları patlatalım. Türkiye'ye yakışır bir başkent için 31 Mart'ta her şey ayağımıza geliyor.

CHP'ye eleştiriler

Sadece son 21 yılda bu parti bir dönem vesayetin sözcülüğünü yürüttü. Bir dönem FETÖ taşeronluğu üstlendi. Bir dönem PKK savunuculuğuna savundu. Her dönem ABD'nin, Avrupa'nın sesi oldu. Geçen mayıs ayındaki seçimlerde kurulan tuhaf ittifakı hatırlıyorsunuz. Altılı Masa. Altında da DEM vardı. Ne oldu? Hepsi dağıldı. Bu dersi siz verdiniz. Benim milletim istemezse hiçbir şey olmaz. Birbirlerinin yolda görseler selam vermeyecek olanları Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vaadiyle güya aynı masada bir araya getirdiler. Bay bay Kemal ne oldu? Ankara'da bir apartman dairesinde kalıyormuş. Cumhur İttifakı dimdik ayakta. Yoluna devam ediyor. CHP geçen seçimlerde HDP ile gizli saklı işbirliği yapmıştı. Bu seçimlerde yine adını koyamadıkları ama altta belediye bürokrasisini paylaştıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Matruşka ittifakı var ortada. Bundan seçmenin haberi yok.

CHP'den hiçbir Allah'ın kulu çıkıp para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı. Birine para gönderecekseniz internet yetiyor. Parayı getiren CHP belediyesinin bürokratı, parayı toplayan CHP belediye başkanının müdürü ama suçlu AK Parti. Türk siyaseti çok utanmazlık gördü ama böylesi ile ilk defa karşılaşıyoruz. Genel Başkanları darbe çığırtkanlığı yapıyor. Adayların biri kirli ilişkilerle ortada geziyor, bir diğeri terör örgütüne yürüyor. Böyle ana muhalefet olur mu ya? Bu partiye umut bağlayanlara yazık değil mi?

Ankara'ya son 21 yılda, bunu Yavaş'a da sorun sen ne yaptın, 1 trilyon 91 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Biz buyuz, eser siyaseti bu. Toplam 7 istasyonlu Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız. Ankara YHT Garı-Etlik Şehir Hastanesi-Ovacık metro hattının etüt projesini hazırlamaya başlıyoruz. Sincan-Çayyolu metrosunu birleştirmeyi planlıyoruz. Başkenti, savunma sanayinin merkezi konumuna getirdik. Geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolara ulaşan savunma sanayi ihracatımızın yaklaşık yarısını Ankara yaptı.''