Putin: Bu saldırıyı hazırlayan herkesi tespit edip cezalandıracağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla karşılaştıklarını belirten Putin, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" dedi.

Putin, "İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı" ifadelerini kullandı.