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Murat Kurum: Gece gündüz sözünü tutan başkan olacağız

Yerel seçime 9 gün kaldı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarını Avcılar mitingiyle sürdürdü. Kurum mitingde yaptığı konuşmada, "Sözünü unutan değil, sözünü hatırlamayan değil, sözünü tutan başkan olacağız." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Mart 2024 17:00, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 17:02
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Murat Kurum: Gece gündüz sözünü tutan başkan olacağız

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayım Murat Kurum, 31 Mart'taki seçime 9 gün kala çalışmalarını Avcılar'da sürdürdü.

Kurum'a milletvekilleri, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile teşkilat üyeleri eşlik etti.

Mitingde konuşan Kurum, "5 yıldır maalesef İBB'nin elinde aynı eziyet, Avcılar'ın her yerinde devam ediyor. İnşallah 1 Nisan'a geldiğimizde, görevi devraldığımızda bu eziyeti tamamen bitireceğiz. Bizim bu şehre dair rüyalarımız var, hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur." dedi.

Bir hayali olduğunu söyleyen Kurum, "Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir annemizin derem endişesi kalmasın, bütün yuvalarımız güvenli hale gelsin. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, engelli kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, emekli büyüklerimiz kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Biz, bugün de, yarın da daima milletimizin her anında hep yanında olacağız. Biz bu dertle, bu tasayla milletimizin zor anında milletimizin zor anında nasıl yanında olduysak 31 Mart'tan sonra da aynı anlayışla olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"AYRIMCILIK YAPTILAR"

"İstanbullulara gitmesi gereken hiçbir hizmet tıkır tıkır çalışmıyordu ama ne hikmetse balya balya paraları saymaya yarayan para makineleri tıkır tıkır işliyor." diyen Kurum, CHP'yi eleştirdi.

Kurum, "Kadınlarımızı bile ev hanımı ve çalışan kadınlar diye ikiye böldüler, ayrımcılık yaptılar. Kadınlarımız AK Partimize destek oluyor diye 'Onları kadından saymamak gerek' diyorlar. Öbür eş başkan da, 'Bedelli askerlik yapanların oyuna talip değiliz' diyor. Sen kimsin? Sen kimsin ki bizim vatandaşımızın vatan sevgisini sorguluyorsun? Sen bu ülkede vatan ve millet sevgisini soracak en son kişisin Özgür effendi." dedi.

31 Mart'ta zafer yaşayacaklarını ifade eden Kurum şöyle devam etti:

"1 Nisan'da görevi teslim aldığımızda Avcılar için hemen kolları sıvayacağız. Avcılar'ın makus talihini değiştireceğiz. Gece gündüz sözünü tutan başkan olacağız. Sözünü unutan değil, sözünü hatırlamayan değil, sözünü tutan başkan olacağız. 'Var mı bir sorun, ben Murat Kurum' diyeceğiz. Geleceğiz ve sorunu çözeceğiz. İBB yönetimi Binlerce kadın emekçimizin emeği ve ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler. Kadınlarımızın emeğine ihtiyaç duyan İSMEK'in şubelerini kapattılar. Meydanlarda verdikleri vaatleri, makamlarına oturdukları gün unuttular. İstanbul'a hizmet etmek yerine İstanbul'u cezalandırdılar. 31 Mart'ta da onlar hüsrana uğrayacak. Sandık günü hesap günüdür. 31 Mart'ta sandık gelecek ve hesap kesilecek. 31 Mart'ta akşamı Avcılar bu kaybolan yılların hesabını sandıkta soracak. 31 Mart akşamı büyük bir zafer yaşayacağız. Büyük bir bayram yaşayacağız."

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