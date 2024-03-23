Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştiridiğini açıkladı.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Moskova görüşmesinde yaşanan terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Putin'e yaşadığı derin üzüntüyü ve taziye sorunlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı ve sabırla beklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son faydalı olduğunu ortaya koyduğunu, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımcılıksız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini hazır olduğunu belirtti."