Güngören'de balkonu çöken 6 katlı apartman tahliye edilecek

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı, binadan düşen molozlar nedeniyle sokakta park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Mahallesi Refah Sokak'taki 6 katlı binanın 5'inci katındaki balkonda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

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