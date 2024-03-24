6 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonları: 19 organizatör yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadesini kullandı.

Operasyonların Göç İdaresi Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Kalkan-16 operasyonlarında 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 15 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 4 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı ve haklarında adli işlemler başlatıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."