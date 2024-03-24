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Kendisini sıkıştıran araca çarpmamak için motosikletinden düşüp öldü

Adana'da başka bir aracın sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düştü. Kazada yaşlı sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 09:46, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 09:56
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Kendisini sıkıştıran araca çarpmamak için motosikletinden düşüp öldü

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hızır Şanlıtürk (78) kullandığı 01 HU 491 plakalı motosikletli ile başka bir aracın kendisini sıkıştırması sonucu dengesini kaybetti. Şanlıtürk, dengesi kaybolunca motosikletinden düştü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazaya sebep olan araç ise durmadan kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şanlıtürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polislerin incelemesinin ardından Şanlıtürk'ün cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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