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Zafer Partisi Ankara BB adayından Ankapark çıkışı: Müşteriyi ben buldum

Zafer Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bartu Soral Ankapark'a İngiltere'den müşteri bulmasına rağmen Mansur Yavaş ekibinin parkın faaliyete geçmemesi için elinden geleni yaptığını açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2024 09:59, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 10:30
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Zafer Partisi Ankara BB adayından Ankapark çıkışı: Müşteriyi ben buldum

2019 yılının Mart ayında büyük bir heyecanla açılan Ankapark, Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından ilk ve tek icraatı olarak üzerinden bir yıl geçmeden kapatılmıştı. 2020 yılının Şubat ayında kapanan Ankapark'ın oyuncakları çürümeye bırakıldı.

Zafer Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bartu Soral, Ankara'nın dünya çapında sayılı tematik parklarından biri olan ve Mansur Yavaş tarafından çürümeye terk edilen Ankapark ile ilgili konuya açıklık getirdi.

Soral katıldığı bir televizyon programında "Yavaş'ın Ankapark'ın Merlin firmasına önce satma teklifinde bulunduğunu ardından da aylık 400 Bin dolar istediklerini" söyledi.

Soral şöyle devam etti: "Bundan 2 buçuk yıl önce dünyanın en önemli tematik park işletmecilerinden biri olan Merlin firmasının Ankapark'ın işletilmesine talip olduğunu ancak Mansur Yavaş'ın önce satalım teklifinde bulunduğunu firmanın biz satın almak istemiyoruz işletmek için geldik cevabına karşı aylık 400 Bin Dolar istediğini söyledi."

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