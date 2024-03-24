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100 bin liralık banka dolandırıcılığından kıl payı kurtuldu

Gaziantep'te yaşayan tanıtım ajansı çalışanı, kredi kartı yenileme bahanesiyle kendisini arayarak banka çalışanı gibi davranan şahıslar tarafından 100 bin lira dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 10:35, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 10:49
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100 bin liralık banka dolandırıcılığından kıl payı kurtuldu

Gelişen teknoloji çağında siber dolandırıcılık olaylarının ardı arkası kesilmezken Gaziantep'te yaşanan son olay ise pes dedirtti. Kentte yaşayan tanıtım ajansı çalışanı Murat Özkoyuncu, kredi kartı yenileme bahanesiyle anlaşmalı bankasının telefon numarasına çok benzeyen bir numara tarafından arandı.

Telefonuna gelen para transfer onayı SMS'i ile hayatının şokunu yaşadı

Telefon görüşmesi sırasında banka çalışanı gibi konuşan şahısların kişisel bilgilerini de paylaşması üzerine şüphelenmeyen Özkoyuncu, adım adım işlemleri tamamladıktan sonra telefonuna gelen bir SMS onay kodu sonrası hayatının şokunu yaşadı. Telefonuna gelen SMS'te 99 bin 999 TL'lik transferi onaylamak için yazan kodu vermesi istenen Özkoyuncu, söz konusu şifreyi vermemekte ısrar edince panik yapan şüpheliler telefonu yüzüne kapattı. Genç ajans çalışanın son anda durumu fark ederek şifreyi paylaşmaması ise 100 bin liralık dolandırıcılığı önledi.

"Her işlemi bir banka profesyonelliğinde yaptılar"

Olay sonrası yaşadıklarını anlatan ve benzer durumlar için vatandaşlara uyarıda bulunan Murat Özkoyuncu, "Ülkemizde bulunan büyük bir bankanın ismini kullanarak beni aradılar. Kişisel bilgilerime de erişmişler. Ticari kredi kartımı yenileyeceklerini söylediler. Beni arayan numara da bankların kullandığı 0850 ile başlıyordu. Görüşme sırasında işlemler için mobil bankacılık şifresini tuşlamamı istediler. Ben şifremi tuşladım daha sonrasında sistemsel hata var diyerek müşteri numaramı istediler. Ben de müşteri numaramı bilmediğim belirttim. Cep şubeden girip söylememi istediler ve ben de söyledim. Ardından da telefonuma dijital onay gönderdiler ve ben de o sırada kalabalık bir ortamda olduğum için çok irdelemeyerek onayladım ve internet bankacılığıma giriş yaptılar. Sonrasında da kredi kartım için 100 bin liralık limit onayı kaldığını ifade ederek gönderilen SMS'teki kodu söylememi istediler. Ben de gelen mesajı okuduğumda 99 bin 999 liralık transfer onayı için şifre yazıyordu ve onlar da ısrarla bu şifreyi vermemi istedi. Ben de bu şifreyi paylaşmayınca biraz panik yaptılar. Sonrasında da biraz ısrar ettiler ama ben şifreyi paylaşmayınca da telefonu yüzüme kapattılar. Sonrasında bankamı arayarak görüştüm ve böyle bir işlemi kendilerinin yapmadığını ve hesaplarımı güvenlik gerekçesiyle askıya aldıklarını söylediler" dedi.

"Biz dolandırılmaktan kıl payı kurtulduk, vatandaşlar dikkatli olsun"

Diğer vatandaşlara da uyarıda bulunan Özkoyuncu, "Biz 100 bin lira dolandırılmaktan kıl payı kurtulduk. Ben buradan vatandaşlara da uyarıda bulunmak istiyorum. Kredi kartı yenileme gibi bahanelerle aramalara kanmasınlar. İşin ilginç tarafı da bu şahısların kişisel bilgilerimizi de ele geçirmiş olması. O yüzden lütfen vatandaşlarımız bu şahıslara, banka gibi aramalara kanıp şifre paylaşımı yapmasınlar" diye konuştu.

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