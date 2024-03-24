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Uzay şartlarında test edildi, kanamaları durdurmaya hazırlanıyor

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için geliştirilen kanama durdurma çözümü, NASA'nın uzay testi koşulları ile simüle edildiği Uzay Araştırmaları Merkezinde başarılı sınav verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 12:15, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 12:44
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Uzay şartlarında test edildi, kanamaları durdurmaya hazırlanıyor

Galip Sefa İlaç Sanayi ve INN Savunma tarafından yürütülen çalışmalar sonunda kanama acil durumlarına karşı BLOOD BLOCKER Kanama Kontrolü Hemostatik Ajan geliştirildi.

Geleneksel hemostatik ajanlardan farklılaşan bir dizi özellik ve faydaya sahip BLOOD BLOCKER, formülasyonu sayesinde kanamayı hızlı şekilde durduran bir protein ağı oluşturuyor ve bu süreci birkaç saniyede tamamlıyor. Bu hız, her saniyenin önemli olduğu acil durumlarda hayati önem taşıyor.

Kullanım ve saklama kolaylığıyla ürünleştirilen BLOOD BLOCKER, soğuk zincir gerektiren bazı hemostatik ajanların aksine oda sıcaklığında saklanabiliyor, farklı şartlarda görevini yapabiliyor.

INN Savunma Üst Yöneticisi Faruk İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin görevlerini yaparken yaralanma ve kan kaybı nedeniyle yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek için kanama durucu çözüm üzerinde çalıştıklarını söyledi.

İnan, gelinen noktada ürünün kabiliyetlerini test sonuçlarıyla da belgelediklerini bildirdi.

Kullanıcının üzerinde kolayca taşıyabilmesi için ürettikleri sentetik sıvıyı bir mendile emdirdiklerini ve ürünü ıslak mendil gibi kullanıma sunduklarını anlatan İnan, BLOOD BLOCKER'ın kan dolaşım bütünlüğü bozulan noktaya yerleştirilip 15-20 saniye baskı uygulanmasıyla kandaki proteinlerle etkileşime geçip kanamayı durdurduğunu belirtti.

Ürüne güvenlik güçlerinin dışında yaralıya müdahale edilen işler ve insanın olduğu hemen her alanda ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan İnan, "Kesik olan bölgede doku kaybına sebep vermiyor. Ayrıca yaranın olduğu bölgenin iyileşme sürecini hızlandırıyor. İçindeki minerallerden ötürü hücrelerin hızlıca onarımını sağlıyor." dedi.

İnan, hemostatik ajan grubu kanama durdurucu ürünlerin çoğunun hücre kaybına neden olduğunu, enfeksiyon oluşumunu engelleyemediğini, ortaya koydukları çözümün ise bu olumsuzluklara yol açmadığını söyledi.

Bir diğer öne çıkan özelliğin de tamamen sentetik ve minerallerden oluşması olduğuna işaret eden İnan, farklı ürünler gibi hücreleri öldürerek, yakarak ya da dağlayarak kanama durdurmaya alternatif oluşturduklarını aktardı.

BLOOD BLOCKER'ı NASA'nın İnsan Araştırma Programı (HRP) tarafından ortak finanse destekli kurulan Hawaii Uzay Araştırmaları Analog ve Simülasyon (HI-SEAS) Merkezinde test ettirdiklerini anlatan İnan, bu çalışmayı astrofizikçi, eski SAT komandosu ve tecrübeli savaş paramedik operatörü Tuğçağ Dumlupınar ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Faruk İnan, şöyle konuştu:

"HI-SEAS'deki Ay Benzetim Görevi (EMMIHS-2024) için görevdeki uzay araştırmaları deneylerinden sorumlu baş bilim insanı olarak göreve seçilen ve yerinde görev icrasıyla Türkiye'nin ilk analog astronotu olan Tuğçağ Dumlupınar'ın uzay keşfi, uzay tıbbı ve uzayda insan performansı konularındaki bilgileri kritik önem taşıyordu. HI-SEAS, uzay görevlerini simüle etmek ve astronotları gerçek uzay görevleri öncesi, Dünya'da yer eğitim ve görev senaryoları için eğitmek ve simüle etmek maksatlarına odaklanmasıyla, ürünümüzü test etmek için mükemmel bir ortam sağladı.

Enstitüde acil durumlardaki müdahale prosesleriyle ilgili birtakım testler yapması istendi. Ürünümüzü orada deneyebileceğini ifade etti. Milli bir ürün üretmenin gururuyla orada böyle bir testin yapılmasının büyük avantajlar sağlayacağını değerlendirdik. Yer çekimsiz bir ortamda ürünümüzün nasıl çalışacağını merak ettiğimiz için destek olduk. Ürünü test ettiğinde çok olumlu sonuçlar aldığını söyledi. Ayrıca Ay'a giden ekibin ilk yardım prosesinde BLOOD BLOCKER gibi bir hemostatik ajanının olmadığını tespit etti. NASA'nın 'Spin-off Uzay Teknolojisi' tanım ve gereklilikleri ile koordinasyon halinde Türkiye'de üretilen milli bir ürünümüzü uzay ortamında çalışırlığını tescillemiş olacağız."

Faruk İnan, bu süreç sonunda uzay araştırmaları ve yolculuklarında kullanılan ya da kullanılabilecek bir ürünü ortaya koymanın gururunu yaşamak istediklerini kaydetti.

Ürünü öncelikle güvenlik güçleri için ürettiklerini dile getiren İnan, bunun yanında sivil kullanımlar ve ev tipi ihtiyaçlar için bant şeklinde, kolayca uygulanabilen bir ürün üreteceklerini bildirdi.

- Performansı dikkati çekti

HI-SEAS Uzay Araştırma Tesisi'nde gerçekleştirilen testte, Ay ve Mars görevlerinin koşullarının taklit edilmesi amaçlandı.

Araştırmada deney başlığı "Uzay Tıbbı: Ay Simüle Edilmiş Koşullar İçin Hemostatik Ajan Değerlendirmesi" olarak belirlendi. Bu kapsamda kan pıhtılaşması ve yara iyileşmesi gibi insan fizyolojisiyle ilgili çeşitli parametrelerin bu koşullarda nasıl etkilendiğinin kapsamlı şekilde anlaşılması hedeflendi.

Araştırmanın sonuçları, Blood Blocker Hemostatik Ajan'ın kanamayı kontrol etmedeki başarılı performansını gösterdi ve ürünün uzayda tıbbi acil durumları yönetmek için kritik araç olarak etkinliğini sergiledi. Özellikle, görevin başlangıcı ile sonu arasında yapılan hemoglobin seviyesi karşılaştırmaları, ürünün farklı görev sürelerindeki güvenilirliğini ortaya koydu.

Ayrıca bulgular farklı hemoglobin seviyelerine sahip farklı mürettebat üyeleri arasında ürünün etkinliğini vurguladı ve çeşitli astronot popülasyonları için uygunluğunu gösterdi.

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