Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden milletvekili AK Parti'ye katıldı

Mayıs 2023 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili seçilen Suat Pamukçu 20 Şubat'ta partisinden istifa etmişti.

Pamukçu, istifa gerekçesini şöyle açıklamıştı: "Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım."

Suat Pamukçu bugün AK Parti'ye katıldı.

Pamukçu'ya parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde taktı.