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Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sanatçı Kadir İnanır, sevenlerini korkuttu. Usta oyuncunun inme geçirdiği ve ameliyata alındığı bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır'ın başarılı bir operasyonun ardından yoğun bakıma alındığını açıkladı. Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın entübe edildiğini ve durumunun stabil olduğunu belirtti. Sanatçının yeğeni Levent İnanır ise hayati tehlikenin olmadığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 17:05, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 17:06
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Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, bu sabah inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilen sanatçı, acil ameliyata alındı.

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam da İnanır'ın ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek, "Yoğun bakımda, durumu stabil" dedi.

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise doktorların zamanında müdahale ettiğini ve hayati tehlikenin olmadığını söyledi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dair açıklama

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