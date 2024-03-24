İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 17:12, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 17:13
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.
Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?