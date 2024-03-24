İstanbul'da işçi konteynerinde yangın
İstanbul Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 18:33, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 18:35
İstanbul Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi'ndeki işçi konteynerlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.