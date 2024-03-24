İmamoğlu: 5 yılda 1017 kez teftiş yapıldı

Yerel seçime bir hafta kaldı. Siyasi parti adaylarının ise çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana kaç kez soruşturma geçirdiğini açıklayarak kendisinden önceki denetimlerle karşılaştırma yaptı.

"KİPTAŞ, bizim değerli kurumumuz." diye konuşan İmamoğlu, "On yıllardır oraya teftiş bile gelmedi. Ben dedim ki, 'Arkadaşlar, bir çıkartın bakalım, Ankara'dan gelip de bizi kaç kez teftiş ettiler.' Müfettişler, soruşturmalar. Bu kardeşiniz ve ekibi, 5 yılda, bugün yayınladım tabloyu, bakın Twitter'dan bin 17 kez soruşturulduk." dedi.

Geçmiş dönem ile kartılaştırma yapan İmamoğlu, "Bizden önceki dönem, 5 yılda kaç defa yapılmış biliyor musunuz? 146. Bunun da çoğu ne biliyor musunuz? Rutin denetimler. Teftiş değil yani, soruşturma değil. Bizimkilerin çoğu soruşturma. O dönemde KİPTAŞ'a Sayıştay hiç uğramadı, bu sefer geldi. Bu kardeşinizi 5 yıldır didik didik edip bin 17 kez soruşturacaksınız, müfettiş yollayacaksınız, hiçbirşey bulamayacaksınız, 5 gün kala, seçime 6 gün kala kumpasla, yalanla, iftirayla, bakanın savcılığıyla yıkmaya çalışacaksınız. Hadi oradan. Hadi işinize bakın." şeklinde konuştu.

"YENİ PROJELERLE 20 BİN SOSYAL KONUTU HALKIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

İmamoğlu, "Yeni projelerle 20 bin sosyal konutu İstanbul halkının hizmetine sunacağız. 10 bin konutu yenileme sözü vermiştik. 12 bin konut teslim ediyoruz yani biz 2019'da verdiğimiz sözün 2 bin daha üstünde iş başardık. Sözümüzü tutarız biz." dedi.