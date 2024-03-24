İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Facebook ve Instagram'dan 31 Mart önlemleri
Facebook ve Instagram'dan 31 Mart önlemleri
2024-YDS/1 Sınavı soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı
2024-YDS/1 Sınavı soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı
'Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma' iddiası yalanlandı
'Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma' iddiası yalanlandı
'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı
'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varile ulaşacak
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varile ulaşacak
CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Yerel seçime bir hafta kaldı: İşte bilinmesi gerekenler
Yerel seçime bir hafta kaldı: İşte bilinmesi gerekenler
THY'den 10 yıl sonra Libya'ya ilk sefer
THY'den 10 yıl sonra Libya'ya ilk sefer
6 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonları: 19 organizatör yakalandı
6 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonları: 19 organizatör yakalandı
Ekonomik kalkınmanın yolu bu sektörden geçiyor
Ekonomik kalkınmanın yolu bu sektörden geçiyor
'Polis sokak ortasında 2 gence işkence etti' iddiasına açıklama
'Polis sokak ortasında 2 gence işkence etti' iddiasına açıklama
'Mitingde pankart açanlar gözaltına alındı' iddiası yalanlandı
'Mitingde pankart açanlar gözaltına alındı' iddiası yalanlandı
Yılmaz, enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı
Yılmaz, enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı
'Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı'
'Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı'
Erdoğan'dan açıkladı: Ankara'ya yeni metro geliyor
Erdoğan'dan açıkladı: Ankara'ya yeni metro geliyor
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit
Moskova'da terör saldırısı: Rusya kayıplarına ağlıyor
Moskova'da terör saldırısı: Rusya kayıplarına ağlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Murat Kurum: Gece gündüz sözünü tutan başkan olacağız
Murat Kurum: Gece gündüz sözünü tutan başkan olacağız
Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak
Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak
AK Parti'den emekliye seyyanen zam açıklaması
AK Parti'den emekliye seyyanen zam açıklaması
MEB, öğretmen-veli randevularını dijital ortama taşıdı
MEB, öğretmen-veli randevularını dijital ortama taşıdı
İstanbul'da baraj doluluk oranları yüz güldürdü
İstanbul'da baraj doluluk oranları yüz güldürdü
YÖK'ten YKS'ye ikinci geç başvuru hakkı
YÖK'ten YKS'ye ikinci geç başvuru hakkı
Yerel seçimlere bir hafta kaldı
Yerel seçimlere bir hafta kaldı
Ana sayfaHaberler

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın idaresindeki cip, Suriye uyruklu İbrahim M.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 21:11, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 21:13
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kocasinan ilçesindeki Bekir Yıldız Bulvarı'nda Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki cip, İ.M'nin (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralandığı öğrenilen Suriye uyruklu 60 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber