Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın idaresindeki cip, Suriye uyruklu İbrahim M.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 21:11, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 21:13
Kocasinan ilçesindeki Bekir Yıldız Bulvarı'nda Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki cip, İ.M'nin (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralandığı öğrenilen Suriye uyruklu 60 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.