Uşak'ta ağılda çıkan yangında 60 küçükbaş hayvan telef oldu
Uşak'ın Banaz ilçesinde, ağılda çıkan yangında 60 koyun telef oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 19:02, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 19:03
UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde, ağılda çıkan yangında 60 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Hasan köyünde, Fatma Arslan'a ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede ağılı sararken, Arslan'ın bitişiğindeki evine de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, 60 koyun telef oldu, ağıl ve ev kullanılamaz hale geldi.