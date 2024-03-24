Takip ettiği eşi ile erkek arkadaşını vuran şüpheli, tutuklandı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sevindik Mahallesi, Eskihisar Parkı'nda meydana geldi.

İddiaya göre Pamukkale ilçesinde otel sahibi olduğu öğrenilen Mehmet G., kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Ümmü G.'yi takip etti. G., eşi Ümmü G.'nin eski çalışanı Mehmet Y.'ın otomobiline bindiğini gördü.

Yanlarına giden Mehmet G. ile otomobilden inen Mehmet Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. G., yanındaki tabancayla Mehmet Yılmaz'ı boynundan eşi Ümmü G.'yi ise karnından vurdu.

G., olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümmü G. ile Mehmet Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümmü G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Mehmet Y.'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı belirtildi. Polise teslim olan Mehmet G., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Mehmet G.'nin polisteki ifadesinde "Eşimin beni aldattığını düşündüğüm için takip ettim. Eşimi, Mehmet Y. ile otomobilde gördüm. Y. ile aramızda tartışma çıktı tartışırken bana saldırınca olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.