Trafikte dehşet saçtı: Polislerin üzerine sürdü, yaşlı adama çarptı

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin ismi henüz belirlenemeyen sürücüsü ile trafik polisi arasında tartışma yaşandı.

Otomobildekilerin de inmesiyle tartışma büyüdü. Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Başka bir trafik polisi daha gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı.

Kargaşa sırasında sürücü sürücü, otomobile binerek hareket ettirdi. Trafik polislerinin üzerine otomobili süren sürücü daha sonra tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çarptı.

Yere düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu.

İsmi öğrenilemeyen sürücü yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili ara sokağa bırakarak, kaçtı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı