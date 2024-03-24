Drift yapan sürücülere 64 bin 468 lira ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesi Yeni Sanayi Bölgesi'nde iki otomobilin drift yaptığı tespit edildi.

Araç sürücülerine toplamda 64 bin 468 bin TL para cezası kesildi.

Bunun yanı sıra sürücülerin araçları da bağlandı.