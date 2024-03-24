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Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 23:22, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 23:23
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Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

,Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından fiber teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekiplerin durdurduğu teknede 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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