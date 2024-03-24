Kim Milyoner Olmak İster'de rekor sorusu. 5 Milyon TL'yi kazandı

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon lira ödüllü soru açıldı.

Kenan İmirzalioğlu'nun sunduğu yarışma programında 19 yaşındaki Berk Göktaş isimli yarışmacı geçen hafta 1 milyon lira ödüllü 12. soruya doğru cevap vermişti.

Yarışmanın bu haftaki bölümünde 5 milyon için sorulan soru şöyle:

5 MİLYON TL'NİN SAHİBİ OLDU

"Bakara suresinde bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının 'Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabbine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

A) Mercimek B) Soğan C) Nohut D) Sarımsak"

'C) Nohut'

cevabını veren Berk Göktaş doğru yanıtı vererek program tarihinde 5 Milyon TL kazanan ilk yarışmacı oldu.