Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen Deniz ve Tunç'un yakınları gözyaşı döktü.

Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücüler Mehmet Deniz ve Adem Yağız ile otomobilde bulunan Osman Tunç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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