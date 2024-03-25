Promosyon başvuruları bugün başlıyor

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
50 Günde KPSS Biter mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
2024 YKS için ikinci geç başvuru alınacak
2024 YKS için ikinci geç başvuru alınacak
Seçim takvimi işliyor
Seçim takvimi işliyor
Yargıtay Başkanlığı için seçim başladı
Yargıtay Başkanlığı için seçim başladı
2024'e hızlı başladı: Borsa rakip tanımıyor
2024'e hızlı başladı: Borsa rakip tanımıyor
Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada!
Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada!
AYM: Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı
AYM: Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı
İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!
İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!
Kim Milyoner Olmak İster'de rekor sorusu. 5 Milyon TL'yi kazandı
Kim Milyoner Olmak İster'de rekor sorusu. 5 Milyon TL'yi kazandı
"Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi" iddiasına açıklama!
"Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi" iddiasına açıklama!
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Facebook ve Instagram'dan 31 Mart önlemleri
Facebook ve Instagram'dan 31 Mart önlemleri
2024-YDS/1 Sınavı soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı
2024-YDS/1 Sınavı soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı
'Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma' iddiası yalanlandı
'Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma' iddiası yalanlandı
'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı
'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varile ulaşacak
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varile ulaşacak
CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Yerel seçime bir hafta kaldı: İşte bilinmesi gerekenler
Yerel seçime bir hafta kaldı: İşte bilinmesi gerekenler
THY'den 10 yıl sonra Libya'ya ilk sefer
THY'den 10 yıl sonra Libya'ya ilk sefer
6 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonları: 19 organizatör yakalandı
6 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonları: 19 organizatör yakalandı
Ekonomik kalkınmanın yolu bu sektörden geçiyor
Ekonomik kalkınmanın yolu bu sektörden geçiyor
'Polis sokak ortasında 2 gence işkence etti' iddiasına açıklama
'Polis sokak ortasında 2 gence işkence etti' iddiasına açıklama
'Mitingde pankart açanlar gözaltına alındı' iddiası yalanlandı
'Mitingde pankart açanlar gözaltına alındı' iddiası yalanlandı
Yılmaz, enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı
Yılmaz, enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı
'Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı'
'Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Promosyon başvuruları bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği yeni promosyonlar için başvurular bugün başlıyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 25 Mart 2024 08:25, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 08:29
Yazdır
Promosyon başvuruları bugün başlıyor

Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halkbank emekliler için 3-5 bin lira arasında promosyon öderken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılki promosyon miktarının aylığa göre 8 ile 12 bin lira arasına çıkarıldığını açıklamıştı.

EYT PAZARI BÜYÜTTÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü (bugün) itibarıyla promosyon başvurularını almaya başlayacağını, 28 Mart itibarıyla da ödemelerin hesaplara yatırılacağını vurgulamıştı. Kamu bankalarında üst sınırın yüzde 140, alt sınırın da yüzde 160 artması üzerine özel bankalar da harekete geçerken, promosyon ödemelerinin nakit bazda en düşük 15 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor. EYT ile birlikte emekli sayısının artması bankaların emekliler için promosyon savaşında cepheyi büyütmüştü. Banka promosyonu başvuruları ilgili bankanın şubelerinden, internet bankacılığından mobil uygulaması üzerinden ATM'lerden ve SMS yöntemiyle yapılabiliyor. Promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor.

MAAŞ TAŞINABİLİR

Emekliler, promosyon hesaplarına göre maaşlarını başka bankaya taşıyabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler, bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. 3 yıl dolmadan emekli maaşı taşımak için öncelikle cayma bedelini tamamen ödemek gerekir. Cayma bedeli promosyon tutarı üzerinden hesaplanıyor. Yani aldığınız miktar ne kadarsa ödemeniz gereken bedel de ona göre belirlenir. Emekli promosyonu 12 bin TL, tamamlanan taahhüt süresi 12 ay ise, ödenecek cayma bedeli 4 bin 800 lira oluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber