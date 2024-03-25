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2024 YKS için ikinci geç başvuru alınacak

ÖSYM Başkanlığı 2024-YKS için 2. geç başvuru alınacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2024 10:06, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 11:59
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2024 YKS için ikinci geç başvuru alınacak

15 Mart 2024 tarihli ve 32490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereği, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde Başkanlığımızca yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için 2. geç başvuru alınacaktır.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Başvuru işlemleri 25 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 28 Mart 2024 tarihinde saat 23.59'da (ÖSYM başvuru merkezlerinden başvurular mesai saati bitiminde) sona erecektir. Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla 28 Mart 2024 tarihi saat 23.59'a kadaryapılabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacaktır. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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