İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu, "İş Gücü İstatistikleri 2023" verilerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2022'ye kıyasla 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1 puan düşerek yüzde 9,4'e geriledi.

2022'de işsizlik oranı yüzde 10,4, işsiz sayısı ise 3 milyon 582 bin kişi olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranı 2013'te yüzde 8,9 seviyesindeydi. Böylece işsizlik oranında son 10 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Türkiye'nin 2013-2023 dönemindeki yıllık işsizlik oranları şöyle: