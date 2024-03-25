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Yemek fiyatlarını artıran özel okullara 'indirimli tarife' teklifi

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, özel okullarda verilen yemek fiyatlarının öğrenci başına yıllık 80 bin liraya kadar çıktığını belirterek, "Yemek sanayicileri olarak özel okulların vereceği yemeği günlük 200, yıllık 30 bin liraya yapmaya hazırız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2024 11:05, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 11:09
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Yemek fiyatlarını artıran özel okullara 'indirimli tarife' teklifi

Bozdağ, AA muhabirine, özel okullardaki yemek fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yemek sektöründe tabldot olarak 4 çeşit yemekten oluşan menüyü, fabrikalarda çalışan, ihracat için üretim yapan sanayiciye 110 ila 125 lira arasında verdiklerini ifade eden Bozdağ, aynı yemeğin özel okullarda çok yüksek fiyatlara sunulduğunu söyledi.

Bozdağ, "Annesi, babası ve ağabeyi bu fiyatlar arasında yemek yerken öğrencinin yemeğini özel okullar 350 ila 500 lira arasında veriyor. Özel okullarda yemek ücreti senelik 80 bin liraya kadar çıkıyor." diye konuştu.

Çocukların 8 ay boyunca eğitim gördüklerini ancak aşağı yukarı 150 gün boyunca okula gittiklerini vurgulayan Bozdağ, yemek ücretlerinin 533 liraya denk geldiğini bildirdi.

- "Özel okulların duyarlı olması lazım"

Bozdağ, özel okulların da kendi içinde masrafları olduğuna dikkati çekerek, "Burada özel okulların savunduğu bir şey var, 'Ara öğün veriyoruz' diyorlar. Ara öğün 40 lirayı geçmez. Dolayısıyla biz yemek sanayicileri olarak özel okulların vereceği yemeği günlük 200, yıllık 30 bin liraya yeni dönemde yapmaya hazırız. Bugünlük rakamları söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı ve devletin tüm kademelerinin enflasyonu tetiklememek için "Zam yapmayın" çağrısında bulunduğunu anımsatan Bozdağ, özel okulların daha duyarlı olması gerektiğini düşündüklerini dile getirdi.

Bozdağ, bu hususta kamuoyu oluşması gerektiğini belirterek, özel okullara karşı olmadıklarını, üyelerinden bazılarının da buralara yemek verdiklerini aktardı.

Yemeğin parasını kendilerinin tahsil ettiğine ilişkin yanlış bir algı oluştuğuna işaret eden Bozdağ, yemekleri belirledikleri fiyatlarla okullara teslim ettiklerini, okulların öğrencilere kendilerinin fatura ettiğini anlattı.

Bozdağ, öğretmenevleri ve bazı meslek liselerinde üretilen okul yemeklerinin sektördeki üyelerinin işlerine engel olduğuna da dikkati çekerek, "Öğretmenevleri öğretmenleri ağırlasınlar, okullarında bize eleman yetiştirip versinler. Bizim mavi yakalı orta ölçekli aşçıya ihtiyacımız var." dedi.

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