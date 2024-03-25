Ramazan Bayramı tatilinde uçaklarda doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapılan analizler, uçaklarda doluluk oranlarının yüzde 90'lara ulaştığını ortaya koyuyor. Geçen yıl tatil dönemine göre belirgin bir artış anlamına gelen bu durum, seyahat etmek isteyen pek çok kişinin tatil planlarını şimdiden yaptığını gösteriyor.

Biletbayisi geçen yılın aynı dönemine göre bilet satışlarında yüzde 25 artış yaşadı.

Ramazan Bayramı'nda, AnadoluJet'in Ajet olarak yenilenmesi ve yeni hizmetler sunmaya başlaması gibi sektördeki gelişmeler de tatil planlarını şekillendiriyor.

Ajet'in sunduğu yenilikçi rotalar ve kampanyalar tatil seçeneklerini genişletirken, Biletbayisi.com da yeni fırsatları tüketicilere sunuyor.

Ramazan Bayramı tatilinde seyahat etmeyi düşünen müşterilere, yüksek doluluk oranları göz önünde bulundurularak, uçuş rezervasyonlarını mümkün olan en erken zamanda yapmaları öneriliyor.