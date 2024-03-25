30 yıllık OSB hayali gerçekleşti, tersine göç başladı

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen mühimmatların kağnılarla Ankara'ya taşınması sırasında 9 aylık yavrusuyla yollara koyulan ve Kastamonu Kışlası yakınlarında silahların üzerine yatmış şekilde donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı'nın memleketi Kastamonu'nun Seydiler ilçesi, hem istihdam hem de lojistik üst merkezi haline geliyor. Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadelenin sembolü haline gelen, İnebolu'dan Ankara'ya kadar olan tarihi yolun İstiklal Yolu Milli Parkı ilan edilmesiyle birlikte bölge, hem turizm hem de fabrika açısından önem kazandı. Çalışmalarına 1990'lı yıllarda başlanılan ve son 5 yılda büyük bir hamleyle alt ve üst yapısı tamamlandıktan sonra faaliyete geçen Seydiler Organize Sanayi Bölgesi, ile ilçe tarihteki önemine yeniden kavuştu. Ankara'ya en yakın liman olan İnebolu Limanı'ndaki çalışmalar ile tünellerle geçilecek olan İnebolu yolu ve Kırık yolunun tamamlanmasıyla büyük bir önem kazanacak olan ilçe, hem tarihteki önemine kavuşacak hem de istihdam ve lojistik üst merkezi haline gelecek.

İlçeye inşa edilen OSB'de firmaların üretime başlaması ile başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerden Seydiler ilçesine göç edilmeye başlandı.

"Seydiler, Kurtuluş Mücadelesindeki önemine binaen çalışmaları halen devam eden İnebolu Limanı, İnebolu yolu ve Kırık yolu bitince Ankara'ya en yakın bölge olacak"

Seydiler'in İnebolu'ya uzaklığının 60 kilometre olduğunu söyleyen Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili ve Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, "İnebolu yolunda tüneller yapıldığında bu yıl 35-40 kilometreye kadar düşecek. İnebolu Limanı da yapıldığında Seydiler, bölgenin lojistik üst merkezi alanı haline gelecek. Bunu yatırımcılarımız biliyor. Şu anda OSB'de iki tane arsamız var, buraya üst düzeyde talep var. İnebolu Limanı yapıldığında Seydiler üzerinden Ankara'ya en yakın ve en kullanılabilir liman olması hasebiyle bölgemizin önemi bir kat daha artıyor. Bu yüzden yatırımcılara bölgemiz cazip hale geliyor. Bunlar bittiğinde Seydiler, tam lojistik bir merkez olacak. Mustafa Kemal Atatürk, en güvenli yer olarak Kurtuluş Mücadelesinde cephaneleri deniz yoluyla İnebolu Limanına getirip buradan da cepheye ulaştırılmak üzere İstiklal Yolundan taşıtmıştır. Şu anda aynı şekilde Seydiler, Kurtuluş mücadelesindeki önemine binaen çalışmaları halen devam eden İnebolu Limanı, İnebolu yolu ve Kırık yolu yapıldıktan Ankara merkezine en yakın liman olacak. Çünkü diğer limanlarımız yakın değil ama İnebolu Limanı, Seydiler üzerinden tünellerle geçildiğinde toplam 200 kilometre uzunluğu olacak. Bu manada çok önem veriyoruz. Seydilerli Şehit Şerife Bacı, İstiklal Yolundan çetin kış şartlarında Kastamonu Kışlası önünde donarak şehit düşmüştür. Bu yüzden bizlerde Şehit Şerife Bacı'nın siluetini Çeller Tepesi'nde bulunan kayalıklara ışıklandırarak ilçemizin en yüksek yerinde anısını yaşatacağız. Bizler bu vatanı şehitlerimize borçluyuz, bugünleri o kahramanlara borçluyuz. Allah onların hepsinin mekanlarını cennet eylesin. Seydiler, Kurtuluş Savaşı'nda nasıl Şehit Şerife Bacı ile o önemini kazanmış ise şu anda Organize Sanayi Bölgesi ile önemini fazlasıyla yakalayacak. İnşallah temennimiz budur. Bizlerde buna ivme katabilirsek, bir katkı sunabilirsek ne mutlu bizlere" dedi.

"Seydiler OSB, hem bölgeye hem Seydiler'imize büyük bir ivme katacak"

OSB'nin önemine değinen Başkan Erdoğan, "Seydiler Organize Sanayi Bölgemizde 750 civarında çalışanımız bulunuyor. Bu büyük bir istihdam oluyor. Son üç yılda bu gerçekleşti. Hemen hemen bunun 150 ya da 200'e yakınını kadınlar oluşturuyor. Önümüzdeki yıl istihdam iki katına çıkacak. En az bin 500 çalışan olacak. Birkaç yıl içinde de bu rakam 3 binleri bulacak. Bizler de bunun hazırlığındayız. Seydiler OSB'nin alt ve üst yapısı bitti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan kredi kullandık. Yollarımızı ve üst yapılarımızı bitirdik. Alt yapısını tamamladık. Elektrik gibi ihtiyaçlarda bitti. Sadece girişimciler gelecek, zaten gelmelerine de gerek yok. Şu anda 2 parselimiz var, onlar da pürüzlüydü. Bizler de yatırım yapmayınca bu girişimcilerimizden parselleri geri alıp başkasına vereceğiz. Seydiler OSB, hem bölgeye hem Seydilerimize büyük bir ivme katacak. Şu anda 20'den fazla fabrikamız faaliyet gösteriyor. Bunun büyük bir kısmını ağaç, mermer, gıda ürünleri oluşturuyor. İstihdamı önemsiyoruz, şu anda bir firmamız geliyor. Hemen hemen 400-500 çalışanı olacak. İstanbul'dan geliyor, tekstil üzerine çalışacak. Artık İstanbul'daki potansiyeli bizler Seydiler'e taşıyoruz. 20 fabrika faaliyette, 12 fabrika yapım aşamasında, bitmek üzere. Bu yıl onlarda faaliyete geçecek. Yapılmayan birkaç tane fabrika var, onlarda bu yıl başlıyorlar, proje aşamasındalar. 105 hektarlık sanayi bölgemiz, oralar hazine arazisiydi, çorak arazilerden oluşuyordu. Şimdi istihdam kapısı haline geldi" diye konuştu.

"1990'lı yıllarda çalışmalarına başlanılan Seydiler OSB'de ivmeyi son 5 yılda kazandık"

1990'lı yıllarda Seydiler OSB'nin çalışmalarına başlanıldığını ve son 5 yılda ivme kazanarak faaliyete geçtiğini belirten Başkan Erdoğan, "Seydiler'de Şevket Gençoğlu yaklaşık 30 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptı. Allah rahmet eylesin. Bizler o zaman biraz öngörmüyorduk. Elektriğiyle, yoluyla uğraştı. 1990'lı yıllarda çalışmalarına başlanılan Seydiler OSB'de ivmeyi son 5 yılda kazandık. Son 4-5 yılda büyük bir hamleyle OSB faaliyete geçti. İstanbul'dan Seydiler'e geri dönüşler var. Büyükşehirlerden dönüşler var. Bu bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Göç alıyoruz, göçe karşı bizim burada şu anda konut ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul'dan 17 aile geldi. 11 aileye ev bulduk fakat, 6 aileye daha ev bulamadık. İlçemize hamdolsun dönüşler var" dedi.