Diyarbakır'da polise mukavemette bulunan sürücü tutuklandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 Mart Pazar günü saat 17.15 sıralarında, Urfa Bulvarı'nda, abartılı egzozla çevreyi rahatsız eden bir araçla ilgili işlem yapıldığı sırada kalabalık ve arbededen yararlanan sürücünün olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin sürücüyü takip ederek yakaladığını ifade eden Yerlikaya, bu sırada sürücünün arkadaşlarıyla emniyet görevlisine fiili mukavemette bulunduğunu bildirdi.

Olay yerine gelen takviye ekiple bu kişilere müdahale edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Olaylara karıştıkları tespit edilen sürücü Y.E.Y. ve 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Aracın sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize fiili saldırıda bulunan her kim olursa olsun cezasını görür."