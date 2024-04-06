Memurlar, Engelli Aile Fertleri İçin Günlük Bakım İzni Kullanabilir mi?

Memurların engelli yakınlarının ihtiyaçlarının görülmesi veya günlük bakımlarının yapılması için 657 sayılı Kanun'da açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu husus, 30.10.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler" konulu, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile düzenlenmiştir.

Bahse konu Genelge'nin 3. maddesine göre; kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.

Bahse konu Genelge ile kamu çalışanlarının engelli aile bireyinin günlük bakımını yapması için mesai saatleri içinde izin kullanması hususunda gerekli kolaylığın kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Genelge düzenlemesi dikkate alındığında; söz konusu bakım izninin günde kaç saat verileceği hususunun kamu çalışanının engelli aile bireyinin engel durumu, engelli aile bireyine yapılacak bakımın niteliği, personelin konumu gibi çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak objektif ve makul bir şekilde kurumlarınca belirlenmelidir. Bununla beraber iznin engelli aile ferdinin münhasıran "günlük bakımı için" verildiği dikkate alındığına, izin saatlerinin birleştirilerek haftanın herhangi bir gününde topluca kullanılmasının amaca aykırılık teşkil edeceği nedeniyle mümkün değildir.

Konu hakkında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 26.02.2024 tarihli E-53773008-622.02-8864283 sayılı görüş yazısı aynı minvaldedir.

Dönemin Devlet Personel Başkanlığı ise vermiş olduğu görüş yazısında (25/11/2010-21363); gerek 657 sayılı Kanunda gerekse kamu çalışanlarına ilişkin diğer personel mevzuatında kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyi bulunan kamu çalışanlarına özürlü aile ferdinin günlük bakımını yapması için verilecek iznin süre ve esaslarını düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamakta olup; 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin mezkur hükmünde kamu çalışanlarına kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacağının belirtilmesi sebebiyle, Bakanlığınız personelinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin günlük bakımını yapması için mesai saatleri içinde izin kullanması hususunda gerekli kolaylığın Kurumunuzca sağlanması gerektiği, söz konusu iznin günde kaç saat verileceği hususunun ise Bakanlığınız personelinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin özür durumu, özürlü aile bireyine yapılacak bakımın niteliği, personelin konumu gibi çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak Bakanlığınızca belirlenmesinin uygun olacağı mütalaa edilmiştir. Aynı şekilde 22 Ekim 2012 tarih ve 16059 sayılı Görüşü de bu doğrultudadır.

Sonuç olarak; memurların engelli aile fertleri için idarelerce verilmesi gereken iznin günde kaç saat verileceği hususu, memurların kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile ferdinin engel durumu, yapılacak bakımın niteliği, memurların konumu gibi etkenler dikkate alınarak idarelerce belirlenir ve bu izin adı üzerine günlük kullanılır/kullandırılır.