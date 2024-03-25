Maltepe'de broşür dağıtan AK Partili şahsı darp etmişlerdi, 1 kişi tutuklandı

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde iddiaya göre, AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan R.Ş., T.S. ve E.T., cadde üzerinden geçen bir grubun sözlü tacizine uğradı. Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şahıslar, broşür dağıtan R.Ş.'yi darp etti. Saldırıda 72 yaşındaki görevli başından yaralandı. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası Y.S., K.S., B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ. ve C.D. olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 kişi serbest bırakılırken şüpheli K.S. ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kesinlikle müşteki ya da başka kimseyi darp etmedik"

Şüpheli K.S. hakimlik ifadesinde, "Bizim Whatsapp grubumuza bir mesaj geldi. Belediye başkan adayı hakkında asılsız ve broşürler dağıtıldığı haberini verdiler. Sokaklara dağılıp yerdeki broşürleri toplamaya başladık. Müştekiyi mahalleden uzaktan tanırım. Elindeki broşürlerin yasaklı broşür olduğunu söyledim ve elinden almaya çalıştım. Broşürlerin bir kısmını yan taraftaki apartmanın bulunduğu yere doğru atmıştı. Elinde kalanları almaya çalıştım. Müşteki yere düşünce kafasını yere vurdu. Biz kesinlikle müşteki ya da başka kimseyi darp etmedik. Olaya tek müdahale eden bendim. Müşteki neden bu şekilde ifade verdi bilmiyorum ancak siyasi anlaşmazlık nedeniyle olabilir. Suçsuzum. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.