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Bakan Uraloğlu: Bolu'da 14 karayolu projemiz devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu'ya ulaşım ve iletişim altyapısı için 54 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini ve 7,6 milyar liralık 14 karayolu projesine de devam ettiklerini açıkladı. Uraloğlu, 1 Nisan itibariyle yerel yönetimle birlikte birçok projeye başlayacakları müjdesini verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2024 13:03, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 13:03
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Bakan Uraloğlu: Bolu'da 14 karayolu projemiz devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bolu'da Gölyüzü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Bolu'nun ulaşım ve iletişim altyapısı için 54 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini anlattı. Bölünmüş yol uzunluğunu da 173 kilometreden 303 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 192 kilometreden 432 kilometreye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, "Yaptığımız çalışmalarla Bolu'yu Sakarya, Düzce, Kocaeli, İstanbul'a, Zonguldak'a, Ankara'ya, Eskişehir'e bölünmüş yollar ile bağladık. Bununla birlikte 200 kilometreye yakın tek yol iyileştirmesi yaptık" dedi.

-"Bolu Dağı Tüneli 90 Metre Uzatıldı"
Uraloğlu, Bolu için en önemli projelerin başında gelen ve önceki dönemlerde "Yılan Hikayesi"ne dönen Bolu Dağı Tüneli projesinin de 2007 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde hizmete açıldığını anımsattı. Bolu Dağı Tüneli'nin halen büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, "Şu anda günde 40-50 bin trafik taşıyor. Artık biz gerçekten de Ankara ile İstanbul arasında alternatif ulaşımları da konuştuğumuz bir döneme geldik. Daha önce Bolu Dağı çıkışında yaşanan heyelanla ilgili de çalışmalar yaptık. Tünel portalını çelik konstrüksiyon olarak 90 metre uzattık" diye konuştu. Şu anda da Bolu'da; 7,6 milyar proje bedeliyle 14 karayolu projesine de devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, bugün Bolu Devlet Yolu'nda da önemli incelemelerde bulunduklarını bildirdi. Uraloğlu, Bolu'da mevcut devlet yolunun günlük ortalama 35 bin araç trafiğine ulaştığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

-14 Kilometrelik Kesimde Projelendirme Tamamlandı
"Şu an bahsettiğimiz bu rakamlar yüksek bir kapasite. İncelemelerde bulunduğumuz kesim hem transit hem de şehir içi trafiği tarafından kullanılıyor. Sanayi ve üniversite kavşakları arasında yaklaşık 14 kilometrelik bölümü konuşuyoruz. Bu 14 kilometrelik kesimde 12 tane kavşak var 8'i sinyalize kavşak. Bunların 14 kilometrelik bölümü gerçekten zor geçilir kılıyor. Şu anda da 4 tane acil düzeltilmesi gereken kavşak tespit ettik. Bütüncül bakıyoruz. 14 kilometrelik kesimde proje çalışmasına başladık. En acil kesimden yapımına başlayacağız. En acil şu anda Gölyüzü Kavşağı olarak görünüyor. Bir program dahilinde hızla bu projeyi tamamlayarak Bolu şehir geçini ve E5 karayolunu rahatlatmış olacağız."

-"Planladığımız Tüm Projeleri Hep Birlikte Hayata Geçireceğiz"
Bakan Uraloğlu, Bolu'nun gelişmeye ve değişmeye devam ettiğini ifade ederek, "Bolu'nun ihtiyaçları da değişiyor ve gelişiyor" dedi. Otoyol'dan Bolu'ya iki adet geçişin olduğunu ve bunların Batı ve Doğu geçişleri olduğunu anlatan Uraloğlu, yerel yönetim kademeleri ve AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol ile yaptıkları istişarelere göre Bolu şehir içine de bir alternatif geçiş yapılması gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi. Uraloğlu, "Artık daha merkezi bir yerden gelişen sanayi tesislerine de hizmet edecek bir alternatif giriş çıkış noktasının proje çalışmasına başladık. Buna paralel olarak Bolu merkezden geçen günlük bin civarında geçen ağır taştın bir tır parkından kanalize edilmesine ilişkin bir planlama yapıyoruz. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren de Muhammed Emin Demirkol kardeşimiz ile Bolu'nun aydınlık geleceği için planladığımız tüm projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu.

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