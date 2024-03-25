Konut fiyatı bir yılda yüzde 12 düştü

sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) hazırladığı sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü araştırmasının şubat sonuçları açıklandı.

Rapora göre, ülke genelinde fiyatlar geçen yıla göre yüzde 12,1; İstanbul'da yüzde 14,6 düştü. Cari konut fiyatlarındaki artış oranı incelendiğinde ise ocak ayına kıyasla ülke genelinde 8,8 puan azalarak yüzde 46,9'a düştü.

Reel düşüş sürüyor

2020 Mayıs'tan itibaren sürekli artan ülke genelindeki reel konut fiyat endeksinin 2023 Temmuz'dan bu yana gösterdiği düşüş 2024 Şubat'ta da devam etti. Reel konut fiyat endeksi şubatta ocak ayına kıyasla 4,2 puanlık azalışla 173,5 oldu.

Ocaktan şubata enflasyon oranı yaklaşık yüzde 4,5 olurken Türkiye genelinde cari konut fiyat artışı aynı dönemde yüzde 2,1'de kaldı. Son aylarda cari konut fiyatları sistematik olarak enflasyonun altında kaldığından reel fiyatlar azalıyor.

Düşüş üç büyükşehirde de devam ediyor

Önceki 7 ayda olduğu gibi konut reel satış fiyatı üç büyükşehirde şubat ayında da düştü. Ocaktan şubata reel konut fiyatı İstanbul'da 4 puan, Ankara'da 3,2 puan, İzmir'de ise 4 puan azaldı. Şubat'ta reel konut fiyat endeksi İstanbul'da 170,3, Ankara'da 195,7, İzmir'de ise 177,6 oldu.

Ağustos 2022'de yüzde 65,8'e ulaşan yıllık reel fiyat artışı Eylül 2022'den itibaren hızla inişe geçti. Depremin etkisiyle Şubat 2023'te geçici olarak yükselen yıllık reel fiyat marttan itibaren yeniden azalmaya başlamış ve Şubat 2024'te yıllık fiyat değişimi oranı Ocak 2024'e kıyasla 6,5 puan azalarak yüzde -12,1 ile negatif değerlerde seyrini sürdürdü.

İlan sayısı ülke genelinde ve üç büyükşehirde ocaktan şubata arttı. Satılık konut arzı geçen aya kıyasla ülke genelinde yüzde 3,2, Ankara'da yüzde 3,6, İzmir'de ise yüzde 4,4 yükseldi. İstanbul'daki artış ise yüzde 1,8 puanla diğer büyükşehirlere göre daha düşük.

Reel kira yıllık artışı negatif gerçekleşti

Türkiye genelinde enflasyondan arındırılmış reel kirada yıllık artışlar uzun süredir azalıyor. Mayıstan hazirana istisnai artış hariç, ortalama reel kirada yıllık artış Şubat 2023'te yüzde 86,6 ile zirve yaptıktan sonra inişe geçerek, aralık ayından ocak ayına 4 puanlık azalışla yüzde 9,5'e geriledi. Şubat ayında ise ortalama reel kiranın yüzde 1,1 azaldığı gözlemlendi. Bu azalışla 2024 Şubat ayında ortalama reel kira 2023 Şubat ayının altına indi.

Kiralık konut talep göstergesi ağustos ile kasım arasında düşerken aralıkta ve ocakta bir miktar yükseldi. Şubat ayında ise talep yatay seyretti. Kiralık konut talep endeksi ocaktan şubata yüzde 0,1 arttı. Yıllık bazda bakıldığında ise kiralık konut talebinde yüzde 25'lik bir düşüş mevcut.