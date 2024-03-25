Gazze'de son 10 günde 843 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 843 Filistinli hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2024 14:21, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 14:22
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 171 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 107 kişinin öldüğü, 176 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 333'e, yaralı sayısının da 74 bin 694'e ulaştığı bildirildi.