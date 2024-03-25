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Kadir İnanır bu akşam uyandırılacak

Sanatçı Kadir İnanır'ın dün rahatsızlanarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2024 15:22, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 16:03
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünden bu yana sanatçıyla ilgili iyi gelişmeler olduğunu belirterek, "Dünden beri yoğun bakımımızda tedavisine ve takibine devam ediyoruz. Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel bir beslenme var. Radyolojik görüntüyü, klinik de destekliyor. Kollarını, bacaklarını oynatmaya başladı." dedi.

Sağlam, İnanır'ın sesli uyarılara da cevap verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yutkunma refleksi var. Bu akşam saatlerinde de uyandırılmasını, makineden ayrılmasını planlıyoruz. Şu anda spontane solunumu da var. Yani kendi kendine soluyabiliyor. Akşam saatlerinde de makineden ayrılmış olacak inşallah. Hem kolunda hem bacağında hareket var, fakat seviyesine tam karar verebilmek için tam uyanması gerekiyor. Şu andan itibaren fizik tedavi, rehabilitasyona da başladık. Bundan sonraki süreçte halen risklerimiz var. Kanama, tekrar pıhtı atma riski var. Bunlar olmasın diye gerekli tıbbi tedavileri yapıyoruz ama dünden itibaren görülen tablo hem klinik hem de radyolojik olarak iyiye gidiyor."

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise "Biz yarın uyanacak diye bekliyorduk ama doktor bey söyledi, tepki vermeye başlamış. Belki bu akşam uyandıracaklar. O güçlüdür, bunun üstesinden gelecektir. Öyle inanıyoruz. Telefonum dünden beri durmuyor. Artık kaset gibi insanlara sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorum. Ailesi, yeğenleri, kardeşleri, ablaları bekletiyoruz, 'Gelmenize gerek yok, şu an yapacağınız bir şey yok' diye. Kendisine zamanında çok iyi şekilde müdahale edildi. İnanıyoruz iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Jülide Kural ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, İnanır'ın beden fonksiyonlarında olumlu bir gelişme gözlemlediğine işaret ederek, "Milyonlarca insandan gelen iyi dileklerin ona ulaştığına emin olabilirsiniz. Çünkü Kadir İnanır, Anadolu'nun her bir parçasını kalbinde taşıyan gerçek bir yurtsever ve her zaman söylediği gibi 'Bu topraklarda barışı görmeden' gitmemeye kararlı bir sanatçıdır. Karadeniz'in fırtınalarıyla mücadeleyi bilen, o toprağın insanı olarak da direnmekten vazgeçmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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