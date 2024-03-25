Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar

Mersin'in Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te hastaneden çıkan Hamdiye (71)-Ramazan (77) Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet T. (53) ve oğlu A.O.T. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İsmet T. ve oğlu, çifti dövdü.

Olaydan sonra taraflar birbirinden şikayetçi oldu. İsmet T. ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmet T. tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklandı.

Sanıklar hakkında ''kasten yaralama'', ''tehdit'' ve ''hakaret'' suçundan Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

17 YAŞINDAKİ SANIK DAHA ÖNCE TAHLİYE OLMUŞTU

İddianamede her iki tarafın da birbirini yaraladığı, ayrıca ''küfür'' ve ''hakaret'' suçu işlediğine yer verildi. Davayla ilgili 3. duruşmanın ilk kısmı Mersin 2. Çocuk Mahkemesi'nde görüldü. Basına kapalı olarak gerçekleşen duruşmada 17 yaşındaki A.O.T. için ''kaçma şüphesi'' olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verildi.

Davanın bugünkü karar duruşması Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tarafların hem sanık hem de müşteki olduğu duruşmaya tutuklu İsmet T., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz Ramazan ve eşi Hamdiye Polat ile avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

"PİŞMANIM"

Sanıklardan İsmet T., çocuğuna yönelik saldırı nedeniyle olaya müdahil olduğunu öne sürerek, "Bu kişileri zalimce darbettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Çocuğuma bastonla vurarak sakat edecekler diye korktum. Ramazan Polat'a karşı son yaptığım hareketi kendime yakıştıramadığım için özür diliyorum. Pişmanım." savunmasını yaptı.

Avukatları da dinleyen hakim, İsmet T.'yi, Ramazan Polat'a karşı "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp tahliyesine karar verdi.

Hakim, 3 sanığın haklarındaki diğer suçlardan beraatine hükmetti. Başka suçtan tutuklu A.O.T.'nin yargılanmasının da Mersin 2. Çocuk Mahkemesince devam edeceği öğrenildi.