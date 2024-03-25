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180 milyonluk operasyon: 32 gözaltı

Mersin polisi, bilinen alışveriş sitelerinin kopya linkini üreten, sahte hukuk bürolarından arama ve sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti, 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2024 18:35, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 18:36
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180 milyonluk operasyon: 32 gözaltı

180 milyon liralık haksız kazanç elde eden şahısların paraları aklamak için döviz ve altına çevirdiği öğrenilirken, o anların görüntüsü de ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Polisin planlı çalışmasında Facebook Market Palace ve bilinen sitelerin sahte linkini üretmek sureti ile bungalov ev, elektrikli ev aletleri ilanları veren, sahte hukuk bürosundan uzlaştırmacı olarak arayarak para talep eden ve internet sitelerinden araç almak isteyen kişileri sazan sarmalı yöntemi ile organize bir şekilde dolandıran şüphelileri belirledi.

Şüphelilerin bu yöntemle 180 milyon TL haksız kazanç elde ettiklerini tespit eden polis eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda aralarında suç örgütü liderinin de bulunduğu 32 şüpheli yakalandı. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 70 adet cep telefonu, 4 adet ruhsatsız silah, 1 adet para atma makinesi, farklı şahıslara ait 62 adet banka kartı ile 120 bin TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 32 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheliler paraları döviz ve altına çeviriyormuş

Öte yandan, polisin çalışmasında şüphelilerin güven sağladıkları vatandaşlardan paraları aldıktan sonra döviz büroları ve sarraflara götürdükleri ortaya çıktı.

Nakit parayı altın ve dövize çevirdiği belirlenen şüphelilerin görüntüleri de ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlıların ortaya çıkan görüntüsünde mağdurlardan dolandırıp nakit olarak getirdikleri yüklü miktardaki TL'yi altın ve dövize çevirdiği anlar yer aldı.

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