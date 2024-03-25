Ankara-Elmadağ banliyö tren seferleri Ramazan Bayram'ı sonuna kadar ücretsiz olacak

Uraloğlu, Yenimahalle'nin Susuz Mahallesini ziyaret etti, ardından Kayaş'tan banliyö trenine binerek Elmadağ Tren Garı'na gelerek açıklamalarda bulundu.

Buradaki konuşmasında demir yollarına 22 yılda 57 milyar dolar yatırım yaptıklarını bildiren Uraloğlu, hızlı tren hatlarının ülke nüfusunun yüzde 50'sine ulaştığını söyledi.

Uraloğlu, bu kapsamda demir yollarına talebin de her geçen gün arttığına işaret ederek, Ankara-Elmadağ bölgesel tren seferlerini her gün 6 sefer olarak başlattıklarını açıkladı.

Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni'nin 21 Mart'ta sefere başladığını ve her gün Ankara'dan 06.10, 12.25 ve 17.40 saatlerinde hareket ettiğini, Elmadağ'dan Ankara'ya ise 07.20, 13.30 ve 18.55 saatlerinde hareket ettiğini belirten Uraloğlu, hareket saatlerinin vatandaşların ihtiyacına göre belirlendiğini vurguladı.

Uraloğlu, söz konusu hatta seyir süresinin 40 ila 45 dakika olduğuna dikkati çekerek,

"Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni'ni sadece Kayaş İstasyonu'nda bir dakikalık bekleme yapacak. Tren seferlerinde bilet fiyatlarını da en uygun düzeyde tuttuk. Elmadağ-Ankara tren ücretini 25 lira olarak belirlendik. Trenimiz bayram sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek. İnsanımız trenle yapılan seyahatin konfor ve güvenine alıştı"

ifadelerini kullandı.

AKM-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı yapım çalışmalarını yatırım programımıza aldık

Ankara için yeni metro hatlarının da çalışmalarını başlattıklarına dikkati çeken Uraloğlu,

"34,9 kilometre olan, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı yapım çalışmaları ve Ümitköy-Batı Merkez Metro Hattı etüt çalışmalarını 2024 yılı yatırım programımıza aldık. 23,3 kilometrelik Etlik-Forum, Kurtuluş-Siteler-Altınköy ve Siteler-Kuyubaşı metro hatlarının proje geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz"

diye konuştu.

Uraloğlu, demir yollarında 22 yıldır önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini, Türkiye'nin dört bir yanını raylı sistem ağlarıyla bağladıklarını söyledi.

Demir yollarına 22 yılda yaptıkları yatırım tutarının 57 milyar doları bulduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa'da 6'ncı dünyada 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi olduğunu aktardı.

Uraloğlu, Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliğinin, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas-Ankara güzergahlarında devam ettiğini hatırlatarak,

"Bugüne kadar yüksek hızlı tren hatlarımızda yapılan toplam yolculuk sayısı 85 milyona ulaştı. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ulaşıyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki vatandaşlarımızın konforu ve güveni için Türkiye'nin dört bir yanını demir yolu ağları ile birleştirmeye, yeni tren seferleri ile vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz"

değerlendirmesinde bulundu.

1196 kilometre bölünmüş yol

Bakanlık olarak Ankara için durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, 2002'den bu yana Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına Bakanlık olarak 601 milyar 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Uraloğlu, Ankara'da halen devam eden 31 milyar 360 milyon liralık proje bedeliyle yol yapım, kavşak, viyadük, üst yapı iyileştirmesi, alt geçit ve tarihi köprü onarımları gibi 22 kara yolu projesi gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok yakın bir süre önce de Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yollarının açılışını gerçekleştirdik. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolumuzun ihalesini yaptık. Toplam 120 kilometre uzunluğunda olan projemiz kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisi inşa edeceğiz. Otoyolun hayata geçmesiyle Ankara-Kırıkkale kesiminde bulunan mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğu azalacak."

"276 kilometrelik Orta Anadolu Otoyolu Projesi başlıyor"

Gündemlerindeki bir diğer önemli kara yolu projesinin de Ankara-Akyazı Otoyolu, diğer adıyla ise Orta Anadolu Otoyolu olduğuna işaret eden Uraloğlu, özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği İstanbul-Gerede kesiminde çok ciddi bir trafik yoğunluğunun meydana geldiğini kaydetti. Uraloğlu,

"Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Sakarya Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlatmıştık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz. Otoyolumuzu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz"

dedi.

Uraloğlu, Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşürecek Ankara-İzmir hattında da çalışmaların hızla sürdüğünün altını çizerek, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldıklarını ve ön proje çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

"Ankara'nın raylı sistem hattını 103,6 kilometreye çıkardık"

Ankaralıların yıllarıdır beklediği Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan-Törekent ve Tandoğan-Keçiören metro hatlarını Bakanlık olarak kendilerinin yaptığını belirten Uraloğlu,

"Geçen yıl da Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlayan Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay Metrosu'nu açtık. 2018 yılında modernize ederek hizmete aldığımız Başkentray ile hem Eskişehir Yolu hem de İstanbul Yolu'ndaki trafik yoğunluğunu büyük oranda azalttık. Böylece Bakanlık olarak Ankara'nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak Ankara'daki raylı sistem hat uzunluğunu 103,6 kilometreye çıkardık"

ifadelerini kullandı.

"Yeni metro hatları için projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz"

Uraloğlu, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 5 yıl önce "Ankara'ya 58 kilometre metro" sözü verdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"5 yılda 5 santim yapılan metro yok. Biz yeni metro hatları için de planlama ve projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. 34,9 kilometre olan, Atatürk Kültür Merkezi-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı Yapım Çalışmaları ve Ümitköy-Batı Merkez Metro Hattı Etüd Çalışmalarını 2024 yılı yatırım programımıza aldık. Yatırım programında henüz yer almayan ve toplam uzunlukları 23,3 kilometre olan, Etlik-Forum, Kurtuluş-Siteler-Altınköy ve Siteler-Kuyubaşı metro hatlarının proje geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunların dışında Ankara'da hiç başka açılan bir proje hatırlıyoruz musunuz? Hayır. Sizler de farkındasınız Ankara çok yavaşladı, Elmadağ çok yavaşladı. Yol yapmayan, hizmet üretmeyen bir belediyeyi, daha fazla yavaşlamayı Ankara kaldıramaz. Ankara'nın böyle bir belediyeye tahammülü kalmadı. Cumhur ittifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türkiye Yüzyılı şehirleri, gerçek belediyecilikle tekrar tanıştıracaktır. Aynı şekilde AK Parti Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyyüp Tekiner kardeşimiz de Elmadağ'ı özlemle beklediği hizmet ve eser siyasetine kavuşturacaktır."