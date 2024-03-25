Mersin'de 4 katlı bina yan yattı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır
50 Günde KPSS Biter mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya: 830 teröristi etkisiz hale getirdik
Bakan Yerlikaya: 830 teröristi etkisiz hale getirdik
2024 YKS 2. Geç Başvurular başladı
2024 YKS 2. Geç Başvurular başladı
Emeklilere özel indirimler geliyor
Emeklilere özel indirimler geliyor
Kart komisyonunu tüketicilere yansıtan işletmelere tepki
Kart komisyonunu tüketicilere yansıtan işletmelere tepki
Erdoğan: Enflasyon tek haneye inecek
Erdoğan: Enflasyon tek haneye inecek
Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor
MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir
Konut fiyatı bir yılda yüzde 12 düştü
Konut fiyatı bir yılda yüzde 12 düştü
Promosyon başvuruları bugün başlıyor
Promosyon başvuruları bugün başlıyor
Dolarda fiyat geriliyor
Dolarda fiyat geriliyor
İkinci ortak sınavlar, 26-27 Mart'ta yapılacak
İkinci ortak sınavlar, 26-27 Mart'ta yapılacak
Yemek fiyatlarını artıran özel okullara 'indirimli tarife' teklifi
Yemek fiyatlarını artıran özel okullara 'indirimli tarife' teklifi
Bakan Işıkhan açıkladı: İkramiyeler ne zaman yatacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: İkramiyeler ne zaman yatacak?
İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
Yargıtay Başkanlığı için seçim başladı
Yargıtay Başkanlığı için seçim başladı
2024'e hızlı başladı: Borsa rakip tanımıyor
2024'e hızlı başladı: Borsa rakip tanımıyor
Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada!
Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada!
AYM: Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı
AYM: Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı
İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!
İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!
Kim Milyoner Olmak İster'de rekor sorusu. 5 Milyon TL'yi kazandı
Kim Milyoner Olmak İster'de rekor sorusu. 5 Milyon TL'yi kazandı
"Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi" iddiasına açıklama!
"Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi" iddiasına açıklama!
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mersin'de 4 katlı bina yan yattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Erdemli ilçesinde hafif yan yatan 4 katlı boş binayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2024 19:26, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 19:12
Yazdır
Mersin'de 4 katlı bina yan yattı

İl Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki yapımı tamamlanan ancak henüz kimsenin oturmadığı binanın hafif yan yattığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Binayı inceleyen ekipler, 4 katlı binanın çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu.

Yapıya giriş çıkışa izin vermeyen ekipler, binanın müteahhidiyle de görüştü.

Ekiplerin incelemesinin ardından binada yürütülecek işlem belirlenecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber