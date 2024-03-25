Mersin'de 4 katlı bina yan yattı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Erdemli ilçesinde hafif yan yatan 4 katlı boş binayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2024 19:26, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 19:12
İl Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki yapımı tamamlanan ancak henüz kimsenin oturmadığı binanın hafif yan yattığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Binayı inceleyen ekipler, 4 katlı binanın çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu.
Yapıya giriş çıkışa izin vermeyen ekipler, binanın müteahhidiyle de görüştü.
Ekiplerin incelemesinin ardından binada yürütülecek işlem belirlenecek.