Mersin'de 4 katlı bina yan yattı

İl Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki yapımı tamamlanan ancak henüz kimsenin oturmadığı binanın hafif yan yattığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

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